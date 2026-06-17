Bac – L’élève qui ne souffrait pas de la canicule était en fait un varan

C’est dans une classe où la température frôlait les 40°C que l’animal a été découvert. Inscrit pour l’épreuve d’espagnol, sous le nom de Diego Sanchez, l’élève a pu être découvert car c’était le seul à ne pas souffrir des fortes chaleurs. Pour le personnel de l’établissement c’est l’incompréhension : « On ne savait qu’un varan des sables était dans notre classe et passait comme les autres l’épreuve d’espagnol. Il a dû être attiré par la chaleur des classes et par le stress des élèves. Il cherchait probablement une proie facile. Des mesures ont été prises pour que ça ne se reproduise plus ».

Le varan en question a pu être capturé en lui lançant des restes de viande périmée qui traînaient dans les réfrigérateurs de la cantine : « Il les a boulottés en une seconde, et cela a permis de relâcher la prof d’espagnol de 64 ans qui était prisonnière de ses mâchoires » raconte un membre du personnel. Cependant, le temps que sa capture a nécessité ne sera pas déduit du temps de l’épreuve, et les élèves ont donc dû continuer à travailler pendant l’intervention de la sécurité.

Cet incident pose question quant à la chaleur des classes, mais d’autres projets ont été évoqués, notamment l’installation cette semaine d’un hammam dans chaque classe à l’usage exclusif des professeurs et du personnel d’établissement, si le ministre de l’Éducation Édouard Geffray l’autorise.

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