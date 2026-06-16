5 emojis à utiliser quand un proche vous annonce son cancer

😷Visage avec masque

Ici vous lui signifier simplement que vous avez compris qu’il était très malade, sans vous apitoyer plus que cela. Inutile donc de vous fendre de formules-types et autres messages de soutiens embarrassants. Allez à l’essentiel !

😓Visage démoralisé avec goutte de sueur

Par cet emoji, vous éprouvez à la fois de la peine pour la personne mais aussi la situation délicate dans laquelle elle vous met, notamment si cette personne est votre collègue de travail. Qui sera là pour terminer les dossiers à temps ou pour former le nouveau ?

💀 Tête de mort

Attention, il ne faut pas que votre interlocuteur y lise un « Mort de rire » mais bien la Mort elle-même, la grande faucheuse qui l’attend probablement si le hasard de la génétique et les traitements en ont décidé ainsi. Il s’agit d’un simple rappel que la partie s’arrête bientôt.

😏Visage avec un sourire malin

Cet emoji est à réserver si vous avez un héritage à la clé. Ainsi, la possibilité d’hériter plus tôt que prévu peut être une source de bonheur, et cet emoji « malin » y a pensé, et attend son heure pour toucher le gros lot.

🙄 Visage roulant des yeux

Celui-ci est à utiliser si votre proche parle beaucoup de lui, ou se plaint en permanence. Car en plus de ses petits soucis habituels, voilà qu’aujourd’hui, il parle d’un cancer ! Par cet emoji assez évocateur, vous lui rappelez qu’il n’est pas le seul à avoir des problèmes, et qu’il pourrait de temps en temps vous poser des questions aussi, sur comment vous, vous allez.

Crédits photo : Tim Witzdam via Pexels.