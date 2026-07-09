Hasbro – Les bureaux de Jenga® s’effondrent pendant la nuit 

Le drame s’est produit à 20h45 ce vendredi 27 février. Après qu’un employé de chez Hasbro a accidentellement claqué la porte d’un local technique situé au 36ème étage de la tour Jenga®, c’est l’intégralité de la structure qui s’est soudain effondrée sur elle-même. Rapidement déployés sur les lieux, les secours ont passé la nuit à chercher d’éventuels rescapés coincés sous les plus de 8745 pièces de bois retrouvées sur le sol. Le bilan, lourd, porte aujourd’hui le nombre de victimes à plus de 13 morts et 72 blessés. “Nous continuons de chercher de nouveaux survivants mais l’épaisseur des blocs et leur très grand nombre rend notre progression particulièrement difficile” explique Arnaud de Cacqueray Valmenier, chef des sapeurs pompiers de Paris avant de retourner dans les décombres.

En construction constante depuis 1983, la tour Jenga avait déjà été ciblée en 2014 par une enquête de sécurité menée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Parmi les multiples défauts pointés par cette dernière : son instabilité jugée “exponentielle”, ses 348 étages construits intégralement en bois de cagette ainsi qu’une politique d’aménagement de l’espace qualifié de “à haut risque” suite à la suppression années après années de plusieurs pièces par étage.

De son côté, Hasbro a dénoncé un “drame humain terrible” et annoncé “tout mettre en œuvre pour qu’un accident d’une telle envergure ne se reproduise plus.”. Rappelons que ce n’est pas la première fois que des employés de chez Hasbro perdent la vie de façon tragique puisqu’entre 1979 et 2026, ce sont pas moins de 93 employés qui sont morts sauvagement dévorés après être tombés accidentellement dans l’enclos des Hippos Gloutons.

Crédits photo : GettyImages.