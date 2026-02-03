Au delà du Périphérique
Toulouse – Il se présente aux urgences avec un char Leclerc dans le rectum
Des médecins urgentistes de Toulouse ont eu la drôle de surprise de découvrir un patient qui s’était coincé un char Leclerc dans l’anus.
Scène peu banale aux urgences du CHU de Rangueil. Dans la nuit du samedi 31 janvier au 1er février un homme de 24 ans s’est présenté avec un char Leclerc enfoncé dans le rectum : « Il nous a expliqué que l’accident était survenu à une soirée de reconstitution historique entre amis passionnés de mécanique et de blindés, nous confie l’un des médecins présents lors de l’opération. Je n’ai pas jugé car j’adore l’histoire aussi. J’ai même montré au patient un selfie que j’ai pris avec Stéphane Bern en août 2016. »
L’affaire a fait grand bruit dans la ville rose. L’hôpital a dû faire appel à la police et à une équipe de démineurs : « On devait s’assurer qu’il n’y avait aucun risque d’explosion avec ce char Leclerc. Mais le plus gros souci c’était avec la police car le patient a garé le char sur une place handicapé, il a d’ailleurs reçu une contravention. »
Lui enlever l’objet a pris plus de 4 heures au bloc opératoire et le char a été confié à la fourrière de Toulouse. Celui qui se qualifie aujourd’hui de « Lorànt Deutsch un peu coquin » dit ne plus vouloir revenir sur cette affaire. Emmanuel Macron a réagi sur les réseaux en saluant « l’esprit patriotique d’un homme prêt à tout pour défendre son pays, for sure ».
Crédits : Patrick Aventurier via GettyImages.
