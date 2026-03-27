Foire du Trône – La direction annonce des créneaux réservés à la bagarre

C’est un grand ouf de soulagement pour Mickaël et Mehdi, deux habitués de la Foire du Trône. « On vient chaque année pour se taper avec des bandes rivales et nous sommes toujours dérangés par les familles et les enfants qui courent partout avec leur barbe à papa, c’était très pénible », nous confient les deux jeunes hommes, se préparant pour le créneau bagarre de samedi entre 20h et 21h30.

Selon nos informations, les créneaux bagarre seront accessibles uniquement sur présentation d’une arme blanche ou de cicatrices sur le corps ayant entraîné une incapacité de travail de plus de sept jours. Contactée par nos soins, la direction est fière de sa nouvelle formule. « Depuis des années, la Foire du Trône est une référence dans le monde de la bagarre, et aujourd’hui nous sommes fiers de devenir la première fête foraine au monde à réserver une partie de notre offre à la castagne. »

Du côté des forces de l’ordre, c’est plutôt la soupe à la grimace, comme nous l’a confirmé le chef de la compagnie des CRS de Lorient. « Chaque année, c’est notre Disneyland à nous. Pendant deux mois, c’est le printemps du tonfa. Nous comptons sur les manifestations du 1er mai pour nous détendre un peu. »

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