5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran

Il a été Guide junior du peuple iranien en alternance

Il a su grimper rapidement les échelons en passant de “Guide du peuple iranien stagiaire” à “Guide en alternance”, “Guide junior”, “Guide senior” et enfin “Guide suprême” pour 1850 euros par mois, 12 tickets restos et une place de parking. Bravo !

Il se revendique “Tortionnaire sanguinaire modéré”

Adepte de la “torture douce”, de “l’obscurantisme bienveillant” et de “l’exécution publique intimiste”, il reçoit en juin 2023 le prix de “l’écarteleur déconstruit” par le magazine Fatwa Hebdo. Une position humaniste et modérée qui lui permet en 2024 de changer la constitution Iranienne en profondeur en proposant que chaque femme soit désormais lapidée avec des bouteilles de Mercurochrome. Il était temps !

Il a déjà eu 2 jaunes en cassant un œuf

Le 16 avril 2019, alors qu’il est en train de casser 2 œufs dans un bol, Mojtaba se retrouve nez à nez avec l’impensable : 3 jaunes. Une anomalie vertigineuse qu’il place immédiatement sous le coup d’un signe divin avant de courir dans la rue pour égorger 38 poules, 17 dindes et 3 otages en guise de remerciements.

Sous son turban se cache Tito, un petit rongeur espiègle qui guide tous ses faits et gestes

Ce n’est que récemment que Mojtaba a dévoilé le secret de son ascension fulgurante au sein des factions conservatrices de l’Iran. Invité du podcast “Leaders de demain, idées d’hier”, le nouveau guide suprême d’Iran a accepté pour la première fois de dévoiler ce qu’il cachait sous son traditionnel amāmeh : Tito, un jeune mulot de 2 ans et demi, tenant entre ses griffes les cheveux de l’ayatollah et le manipulant comme une marionnette. “Depuis qu’il est entré dans ma vie, il m’a appris à faire une ratatouille, une sauce gribiche et même à menacer de mort Israël chaque jour comme un vrai professionnel” explique-t-il tout guilleret avant que Tito ne l’oblige à se lever d’un coup sec pour tirer au lance-roquettes sur un chat persan.

Il n’a pas l’ASSR

Personne n’est parfait. Le guide suprême d’Iran ne possède pas l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1, NDLR). Un vide important sur son CV et qui lui cause aujourd’hui encore quelques déconvenues puisqu’il avoue ne pas savoir faire la différence entre le petit bonhomme rouge et le petit bonhomme vert du passage piéton. Une lacune qui rend le quotidien quelque peu compliqué en particulier lorsqu’on doit guider 93 000 000 de personnes vers l’avenir sans savoir si on peut traverser la rue.

Crédits : Picture Alliance via GettyImages.