Le JDD accuse le film « Les Rayons et les ombres » de donner une mauvaise image des nazis

« Sous prétexte de vouloir faire une grande fresque historique, précise et réaliste sur la France occupée, le film accumule les poncifs et les clichés sur le IIIe Reich », peut-on lire dans les colonnes du journal. L’hebdomadaire du groupe Bolloré souligne par exemple que les uniformes des nazis sont tous noirs et que ceux-ci sont exagérément hostiles à l’égard des juifs.

« Tous les nazis n’étaient pas animés par la haine, ni solidaires de la cause d’Hitler. Certains avaient des qualités, appréciaient la musique, le cinéma, randonner en montagne et déguster une excellente schnitzel. Présenter une vision aussi tronquée n’est pas seulement irresponsable, c’est aussi d’un manichéisme puéril, néfaste au cinéma. Et c’est oublier que la cohabitation fut également une belle histoire d’amitié entre la France et son voisin d’outre-rhin », poursuit le journaliste dans son article.

Un article relayé sur C News où Pascal Praud a défendu son confrère arguant que « faire des films avec d’un côté les gentilles victimes et de l’autre les méchants nazis, c’est un peu éculé en 2026 ». Une déclaration qui a déclenché de vives réactions mais que Pascal Praud a rapidement balayées rappelant qu’il n’avait de toute façon pas vu le film.

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