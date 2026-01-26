Au delà du Périphérique
À 17 ans, il découvre que son père est hélas son vrai père
Léo, un jeune homme originaire de la Nièvre (58), a appris fort tardivement que son père était bien son vrai père. Une révélation qui l’a plongé dans un profond désarroi.
Il est 18h ce lundi quand Léo, élève de terminale du lycée Jules Renard, reçoit les résultats d’un test ADN qu’il a discrètement commandé. La sentence est aussi implacable que bouleversante : celui qui l’a élevé et qu’il a toujours considéré comme son père est malheureusement son vrai père. La déception est à la hauteur de l’événement : « C’est terrible. Avoir vécu 17 ans dans l’ignorance, c’est… Je n’ai pas les mots. » Le plus dur pour Léo est d’avoir appris ça tout seul dans son coin, sans que ses parents n’aient jamais daigné le mettre au courant alors qu’il est bientôt majeur : « Je me sens trahi et un peu bête. Je ne sais pas si je pourrai leur refaire confiance un jour. »
La réalité plus forte que le déni
Pourtant, de son aveu même, l’adolescent s’en doutait un petit peu. « Je me suis posé la question plusieurs fois, c’est aussi pour ça que j’avais commandé ce test. » Puis d’ajouter : « Mais dans ce cas-là, on essaye toujours de se faire une raison, je me disais que je me faisais des films. » Parmi les indices qui avaient éveillé les soupçons du jeune homme, figuraient notamment le goût de son père pour le padel ou les maquettes en allumettes : « Je me doutais que tant de points communs ne pouvaient pas seulement être le fruit du hasard mais je ne voulais pas y croire. C’est dur d’accepter qu’il ait pu choisir pour compagne un être aussi insignifiant que ma mère. »
Léo n’est peut-être pas au bout de ses désillusions et prie désormais de tout son cœur pour ne pas découvrir que son frère est son vrai frère.
