À 17 ans, il découvre que son père est hélas son vrai père

Il est 18h ce lundi quand Léo, élève de terminale du lycée Jules Renard, reçoit les résultats d’un test ADN qu’il a discrètement commandé. La sentence est aussi implacable que bouleversante : celui qui l’a élevé et qu’il a toujours considéré comme son père est malheureusement son vrai père. La déception est à la hauteur de l’événement : « C’est terrible. Avoir vécu 17 ans dans l’ignorance, c’est… Je n’ai pas les mots. » Le plus dur pour Léo est d’avoir appris ça tout seul dans son coin, sans que ses parents n’aient jamais daigné le mettre au courant alors qu’il est bientôt majeur : « Je me sens trahi et un peu bête. Je ne sais pas si je pourrai leur refaire confiance un jour. »

La réalité plus forte que le déni

Pourtant, de son aveu même, l’adolescent s’en doutait un petit peu. « Je me suis posé la question plusieurs fois, c’est aussi pour ça que j’avais commandé ce test. » Puis d’ajouter : « Mais dans ce cas-là, on essaye toujours de se faire une raison, je me disais que je me faisais des films. » Parmi les indices qui avaient éveillé les soupçons du jeune homme, figuraient notamment le goût de son père pour le padel ou les maquettes en allumettes : « Je me doutais que tant de points communs ne pouvaient pas seulement être le fruit du hasard mais je ne voulais pas y croire. C’est dur d’accepter qu’il ait pu choisir pour compagne un être aussi insignifiant que ma mère. »

Léo n’est peut-être pas au bout de ses désillusions et prie désormais de tout son cœur pour ne pas découvrir que son frère est son vrai frère.