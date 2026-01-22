Le dernier médecin qui acceptait de prendre des nouveaux patients meurt percuté par un bus

Il était le dernier médecin généraliste à accepter encore des nouveaux patients sur le site Doctolib. Régis Sebaoun nous a quittés tragiquement hier à l’âge de 52 ans après avoir été fauché par un bus en traversant la rue à la station Charles Pasqua. Une perte douloureuse pour sa famille mais aussi pour le chauffeur du bus responsable de son décès. “Ça fait des mois que je cherchais un nouveau médecin traitant et maintenant je l’ai tué !” bredouille-t-il désemparé, avant de se jeter sous son bus, heureusement à l’arrêt.

Du côté du site Doctolib, les hommages se multiplient. “Il était ponctuel, souriant et il prenait la carte. En clair, c’était un type bien.” commente Sandrine P. sur l’application. Même son de cloche pour Patrick J., 36 ans. “J’avais des problèmes d’érection. Le docteur Sébaoun m’a aussitôt donné des photos des Bodin’s à regarder matin, midi et soir. Aujourd’hui, j’ai toujours des problèmes d’érection mais au moins je sais pourquoi”. Ou encore Aliénor T. qui écrit : “Il a su que j’avais un javelot coincé dans le bide d’un seul coup d’œil. Franchement, c’était un pro.”

Un professionnel indispensable qui va manquer aux habitants du 91, du 92, du 93, du 94, du 95, du 75, du 77, et du 78, puisque la ville de Châtillon a décidé, par respect pour le docteur Sébaoun, “de ne pas prendre de nouveau médecin”.