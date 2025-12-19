« Je n’y croyais plus », confie le retraité, encore sous le choc, tenant le rouleau entre ses mains tremblantes. « Je pensais que j’allais devoir acheter un énième rouleau pour finir d’emballer mes cadeaux. J’avais tout fait, tout essayé : les ongles, les dents, le couteau… Même ma femme a tenté avec ses ongles, mais rien n’avait jamais marché. Et là, d’un coup… miracle. »

Selon ses proches, Yann aurait consacré à la tâche presque la moitié de sa vie d’adulte. « On le voyait souvent assis à la table du salon, le regard perdu, à faire tourner le rouleau centimètre par centimètre en murmurant : “Elle est là, l’entame, je la sens… et puis rien” », raconte sa femme qui a failli plusieurs fois partir de la maison avec ses deux enfants sous le bras.

L’annonce a déclenché un élan d’espoir dans tout le pays, notamment chez les orphelins de l’entame du ruban adhésif. Des milliers d’internautes en plein emballage de cadeaux de Noël ont salué la résilience de Yann, qualifiant son exploit d’inspirant et d’héroïque. Plusieurs personnes affirment même qu’elles seraient prêtes à reprendre leur propre combat contre des rouleaux abandonnés depuis des années au fond d’un tiroir.

Le gouvernement rappelle qu’un numéro d’urgence et de soutien psychologique est toujours ouvert. Il est également accessible aux personnes se trouvant démunies face aux ouvertures faciles des produits alimentaires.

Crédits : Bloomberg via GettyImages.