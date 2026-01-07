George Clooney naturalisé français après avoir réussi à placer sur une carte toutes ses résidences secondaires

George Clooney et sa famille ont obtenu la nationalité française en vertu d’une disposition du code civil, qui permet « à tout étranger (…) qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales » d’y accéder. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une vive polémique à laquelle a même participé la ministre déléguée auprès du ministère de l’Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, et suspecter un passe-droit. Pourtant, si l’on en croit le quai d’Orsay, M. Clooney a « suivi une procédure rigoureuse ». Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, certifie que M. Clooney a placé du premier coup sa résidence dans le Var sur une carte de l’hexagone. Il précise que s’il a un peu hésité sur une autre qu’il a mise en Alsace alors qu’elle se trouve en Bretagne, « c’est seulement parce qu’il n’a pas encore finalisé toutes ses transactions ». Il ajoute que l’acteur « aime beaucoup la baguette et le saucisson, se plaint régulièrement du temps qu’il fait ou du retard des trains et a déjà été observé en train de manger une raclette, ce qui devrait suffire à faire taire tous ses détracteurs. »

La classe politique divisée

Cela n’a pas empêché certaines voix de s’élever pour dénoncer un « deux poids deux mesures ». « Pour être français, il suffit maintenant d’acheter une bâtisse à 8 millions d’euros » s’indigne un député PS en référence à la résidence de l’acteur à Brignoles (Var). Plusieurs témoins affirment que la star, en répondant à une question d’un journaliste de La Provence, aurait placé François Hollande parmi les rois de France. Jean-Noël Barrot balaie ces accusations d’un revers de main : « On ne peut pas s’installer dans le Var sans aimer profondément le rugby, le club de Toulon et Daniel Herrero, voilà qui doit faire de vous un Français pour l’éternité. »

Pour dissiper la polémique, l’acteur ferait tout pour donner des garanties de son amour pour la France. Il se forcerait notamment à avaler à jeun un fromage de chèvre tous les matins et aurait également acheté quatre places pour un concert de Patrick Sébastien.

Photo : Alberto Rodriguez / Contributeur/Getty