George Clooney naturalisé français après avoir réussi à placer sur une carte toutes ses résidences secondaires

Le célèbre acteur a obtenu la nationalité française il y a quelques jours. Malgré les polémiques, cette naturalisation semble s’être effectuée dans les règles.

George Clooney et sa famille ont obtenu la nationalité française en vertu d’une disposition du code civil, qui permet « à tout étranger (…) qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales » d’y accéder. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une vive polémique à laquelle a même participé la ministre déléguée auprès du ministère de l’Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne, et suspecter un passe-droit. Pourtant, si l’on en croit le quai d’Orsay, M. Clooney a « suivi une procédure rigoureuse ». Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, certifie que M. Clooney a placé du premier coup sa résidence dans le Var sur une carte de l’hexagone. Il précise que s’il a un peu hésité sur une autre qu’il a mise en Alsace alors qu’elle se trouve en Bretagne, « c’est seulement parce qu’il n’a pas encore finalisé toutes ses transactions ». Il ajoute que l’acteur « aime beaucoup la baguette et le saucisson, se plaint régulièrement du temps qu’il fait ou du retard des trains et a déjà été observé en train de manger une raclette, ce qui devrait suffire à faire taire tous ses détracteurs. »

La classe politique divisée 

Cela n’a pas empêché certaines voix de s’élever pour dénoncer un « deux poids deux mesures ». « Pour être français, il suffit maintenant d’acheter une bâtisse à 8 millions d’euros » s’indigne un député PS en référence à la résidence de l’acteur à Brignoles (Var). Plusieurs témoins affirment que la star, en répondant à une question d’un journaliste de La Provence, aurait placé François Hollande parmi les rois de France. Jean-Noël Barrot balaie ces accusations d’un revers de main : « On ne peut pas s’installer dans le Var sans aimer profondément le rugby, le club de Toulon et Daniel Herrero, voilà qui doit faire de vous un Français pour l’éternité. »

Pour dissiper la polémique, l’acteur ferait tout pour donner des garanties de son amour pour la France. Il se forcerait notamment à avaler à jeun un fromage de chèvre tous les matins et aurait également acheté quatre places pour un concert de Patrick Sébastien. 

