France
Jean-Noël Barrot débute un nouveau mois sans charisme
Alors qu’à l’occasion du « Dry January », de nombreux Français s’apprêtent à ne pas boire d’alcool pendant tout le mois de janvier, le ministre des Affaires étrangères va quant à lui entamer un nouveau mois sans charisme.
Pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, les mois se suivent et se ressemblent. Depuis sa nomination comme ministre délégué chargé du Numérique le 4 juillet 2022, il ne s’est pas passé un jour sans que l’homme politique franco-suisse se prive de charisme. Une performance qui ne passe pas inaperçue dans un monde de plus en plus gouverné par la frénésie de la surconsommation. Interrogé sur ses capacités hors du commun par notre rédaction, le ministre n’a pas semblé comprendre la question. Dans son entourage, il se murmure qu’il s’inspirerait énormément d’Emmanuel Macron et que le passage de François Bayrou comme Premier ministre aurait constitué pour lui une sorte de révélation dans sa quête d’absence de charisme.
Quel est son secret ?
Mais cela suffit-il à expliquer de telles aptitudes ? Non, si l’on en croit ses proches qui assurent que le ministre aurait ses petits secrets comme la répétition des mots « transition » « apaiser », ou « responsabilité » lors de chacune de ses prises de parole. Mais son pouvoir reste en partie inexplicable et résiste à toute analyse comme le remarque le professeur de rhétorique Corentin Truchet : « Là où il est très fort, c’est qu’après chacune de ses interventions, on a l’impression d’en être très exactement au même point qu’avant, comme s’il ne s’était rien passé. » Puis d’ajouter : « Je crois que jamais personne n’a ressenti la moindre émotion lors d’un de ses discours, c’est très rare, c’est un don que possède seulement 0,0000000000000000000000000001% de l’humanité. »
Ce don n’est toutefois pas sans rappeler celui de Bruno Le Maire. Entre 2017 et 2025, l’ancien ministre avait enchaîné pas moins de 96 mois sans pertinence. Une performance inégalée à ce jour.
