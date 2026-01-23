Le centre-ville de Charleville-Mézières toujours absent des fonds d’écrans Windows

Avec l’arrivée prochaine de Windows 12, le PDG de Microsoft Satya Nadella a souhaité faire une surprise aux fans de la marque en dévoilant en avant-première la toute nouvelle galerie de fonds d’écrans prochainement disponible. Des coraux multicolores au fond d’une mer bleu azur, une jungle luxuriante bordée de lianes et de roches, des aurores boréales chamarrées s’étiolant dans l’air arctique… Un spectacle enchanteur qui a pourtant laissé les Ardennais sur leur faim puisqu’à aucun moment n’est apparu le centre-ville de Charleville-Mézières. “Le Musée de l’Ardenne, les bords de la Meuse, les points de deal du quartier de la Houillère… Il y avait pourtant tellement de paysages merveilleux à exploiter pour sublimer son PC” regrette Magalie Lallement, présidente de l’association “Ardennes : Tueurs en série, pédophiles, mais pas que”.

Suite à cette annonce, une pétition réclamant l’incorporation d’une photographie du centre historique de Charleville-Mézières au sein du catalogue de fonds d’écrans Windows a été lancée. Une initiative payante puisqu’elle a recueilli en 3 jours près de 45 000 signatures. Un nombre impressionnant qui a fait réagir Charles Calestroupat, Vice Président de Microsoft France. “Les Ardennes sont pour moi une région de cœur. Voilà pourquoi je vous annonce que nous travaillons actuellement avec mes équipes pour proposer d’ici peu un fond d’écran chargé de rendre hommage à ce territoire incontournable de l’histoire de France.” explique-t-il dans un post sur X accompagné d’un visuel de gamelle en bois contenant trois louches de cacasse à cul nu.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une ville française tente de faire pression sur une entreprise étrangère pour être représenté dans l’un de ses produits puisqu’en 2024, c’est la ville du Havre qui avait lancé une pétition pour que son centre-ville soit disponible comme circuit dans le nouveau “Mario Kart World”.