France
Après plusieurs échecs, Raphaël Glucksmann demande finalement à Léa Salamé d’ouvrir un pot de moutarde
Scène de tension ce week-end au domicile de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Selon une source proche du couple, l’eurodéputé aurait passé de longues minutes en sueur à tenter d’ouvrir un pot de moutarde.
D’abord confiant, Glucksmann aurait opté pour plusieurs stratégies successives comme la technique du torchon, puis la méthode du « je tapote gentiment le dessous du pot sans trop m’énerver » pour ensuite échouer à glisser une lame de couteau pour faire un appel d’air.
Selon plusieurs sources, Léa Salamé observait la scène depuis la cuisine, les bras croisés, déjà convaincue que l’issue était inévitable. « Je savais que j’allais devoir intervenir. Ça se termine toujours comme ça entre Raphaël et les condiments ».
Dans un dernier effort Raphaël aurait hurlé “À moi la victoire” avant de finalement se rendre à l’évidence et de laisser le pot de moutard à sa compagne. D’un geste calme, précis, et légèrement humiliant pour son compagnon, l’animatrice aurait ouvert le pot en un quart de seconde laissant échapper un petit « ploc » , déclenchant chez Raphaël Glucksmann un mélange de soulagement, de gratitude et de remise en question existentielle.
Crédits : Thierry Monasse via GettyImages.
