Politique
Éric Ciotti rebaptise la Promenade des Anglais en promenade des Français de souche
Fraîchement élu, le nouveau maire de la métropole niçoise a déjà souhaité marquer de son empreinte la ville avec une mesure forte.
Exit « la Prom’ des Anglais », il faudra désormais dire « Promenade des Français de souche ». Éric Ciotti l’a annoncé dans l’euphorie de sa victoire. « La promenade doit redevenir française », a-t-il lancé devant une foule en délire. Selon l’entourage du nouveau maire, les plaques sont déjà prêtes et seront changées dans la nuit sur tout le front de mer. Éric Ciotti a précisé que la Promenade des Français de souche sera désormais uniquement accessible aux personnes de nationalité française.
« Nous allons installer des portiques pour y accéder avec un système simple : carte d’identité, reconnaissance faciale et, en cas de doute, une petite dictée de niveau CM2 », a ajouté le maire, évoquant un dispositif à la fois moderne et profondément républicain. Du côté des adversaires du nouveau maire les réactions sont mitigées, mais Éric Ciotti a souhaité les rassurer en rendant hommage à l’ancien maire de Nice en renommant la déchetterie de Nice Nord « déchetterie Christian Estrosi ».
Les plus consultés
-
CultureIl y a 5 jours
Bruno Salomone lègue à sa famille 800 Jeeps Renegade
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Crise budgétaire – Emmanuel Macron nomme le futur porte-avions Orange Groupama Accor Hôtel Arena Red Bull Matmut
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Éric Zemmour rassure les Versaillais sur l’implication de sa candidate Prénom Nom
-
MediasIl y a 6 jours
Pour couvrir les municipales, Gulli recrute Matteo Duhamel, 3 ans et demi
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Pour améliorer la sécurité à Paris, Rachida Dati s’engage à se rendre aux autorités si elle est élue
-
SportsIl y a 4 jours
Déclaré finalement vainqueur contre Benfica, l’OM se qualifie pour la finale de la Ligue des champions 1990
-
CinémaIl y a 2 jours
La mort est Chuck Norris à 86 ans