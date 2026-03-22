Exit « la Prom’ des Anglais », il faudra désormais dire « Promenade des Français de souche ». Éric Ciotti l’a annoncé dans l’euphorie de sa victoire. « La promenade doit redevenir française », a-t-il lancé devant une foule en délire. Selon l’entourage du nouveau maire, les plaques sont déjà prêtes et seront changées dans la nuit sur tout le front de mer. Éric Ciotti a précisé que la Promenade des Français de souche sera désormais uniquement accessible aux personnes de nationalité française.

« Nous allons installer des portiques pour y accéder avec un système simple : carte d’identité, reconnaissance faciale et, en cas de doute, une petite dictée de niveau CM2 », a ajouté le maire, évoquant un dispositif à la fois moderne et profondément républicain. Du côté des adversaires du nouveau maire les réactions sont mitigées, mais Éric Ciotti a souhaité les rassurer en rendant hommage à l’ancien maire de Nice en renommant la déchetterie de Nice Nord « déchetterie Christian Estrosi ».