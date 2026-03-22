Politique
Jean-Michel Aulas dénonce « une scandaleuse erreur d’arbitrage »
Battu par le candidat écologiste et maire sortant Grégory Doucet, l’ex-président de l’OL ne décolère pas et considère qu’il a été lésé par l’arbitrage.
Mauvais perdant ou véritablement victime d’une injustice ? Toujours est-il que Jean-Michel Aulas a été nettement battu, selon les estimations de l’IFOP, par le maire sortant écologiste Grégory Doucet. L’ex-président de l’OL n’a pas hésité à dénoncer « une scandaleuse erreur d’arbitrage ». Pour lui, il s’agit d’une « défaite imméritée » et d’un « résultat qui ne reflète absolument pas la physionomie du match », rappelant au passage que « la première mi-temps avait été très serrée ».
A l’heure qu’il est, il refuse toujours de reconnaître sa défaite et aurait annoncé à ses proches sa volonté de saisir la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel.
Photo: Getty Images
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