Municipales – Gabriel Attal se félicite de parvenir à se féliciter

Alors que Renaissance n’a remporté la mairie que dans une seule ville de plus de 100 000 habitants, l’ancien Premier ministre est parvenu courageusement à l’interpréter comme une immense victoire nationale. Alors qu’il a annoncé fièrement l’élection d’un représentant du parti Renaissance à Annecy, il a été acclamé par une foule en délire, comme s’ils avaient remporté la coupe du monde. Dans un élan d’enthousiasme, Gabriel Attal s’est laissé aller à un pronostic pour l’avenir. “Et pourquoi ne pas rêver, que dans 15 ou 20 ans, un membre de Renaissance soit élu dans une deuxième ville de plus de 100 000 habitants, comme Limoges ou Metz”. Néanmoins, sentant qu’il était un peu trop loin, l’ancien ministre de l’éducation s’est excusé avant de quitter le pupitre.

Credit Capture d’écran TF1