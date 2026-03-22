Edouard Philippe « Je me consacrerai à 100% aux Havrais jusqu’à l’élection présidentielle »

Réélu avec 47% à la mairie du Havre, Edouard Philippe a pris la parole pour célébrer sa victoire en déclarant qu’il ferait de sa ville et de ses habitants « sa priorité jusqu’au lancement de la prochaine élection présidentielle. Depuis le balcon de la mairie, l’ancien Premier ministre qui va entamer son second mandat a remercié ses équipes avant de présenter au Havrais en exclusivité sa prochaine affiche de campagne et son nouveau slogan « Ensemble pour l’envoyer à Paris. »

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