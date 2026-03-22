Politique
Edouard Philippe « Je me consacrerai à 100% aux Havrais jusqu’à l’élection présidentielle »
Première déclaration d’Edouard Philippe quelques minutes après son élection.
Réélu avec 47% à la mairie du Havre, Edouard Philippe a pris la parole pour célébrer sa victoire en déclarant qu’il ferait de sa ville et de ses habitants « sa priorité jusqu’au lancement de la prochaine élection présidentielle. Depuis le balcon de la mairie, l’ancien Premier ministre qui va entamer son second mandat a remercié ses équipes avant de présenter au Havrais en exclusivité sa prochaine affiche de campagne et son nouveau slogan « Ensemble pour l’envoyer à Paris. »
Credit Europa Press News / Contributeur
Les plus consultés
-
CultureIl y a 5 jours
Bruno Salomone lègue à sa famille 800 Jeeps Renegade
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Crise budgétaire – Emmanuel Macron nomme le futur porte-avions Orange Groupama Accor Hôtel Arena Red Bull Matmut
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Éric Zemmour rassure les Versaillais sur l’implication de sa candidate Prénom Nom
-
MediasIl y a 6 jours
Pour couvrir les municipales, Gulli recrute Matteo Duhamel, 3 ans et demi
-
SportsIl y a 4 jours
Déclaré finalement vainqueur contre Benfica, l’OM se qualifie pour la finale de la Ligue des champions 1990
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Pour améliorer la sécurité à Paris, Rachida Dati s’engage à se rendre aux autorités si elle est élue
-
CinémaIl y a 2 jours
La mort est Chuck Norris à 86 ans