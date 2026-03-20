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Politique

Pour améliorer la sécurité à Paris, Rachida Dati s’engage à se rendre aux autorités si elle est élue

Rachida Dati affirme qu’en cas de victoire dimanche, elle se rendra aux autorités pour faire baisser les chiffres de l’insécurité dans la capitale.

Publié le

 mar 


C’est probablement la mesure la plus audacieuse de cette campagne pour les municipales à Paris. Et une annonce qui pourrait bien peser dans la balance dimanche soir, à en croire certains électeurs interrogés. « Enfin quelqu’un qui fait quelque chose pour que Paris soit une ville plus sûre » déclare un passant. « Si ça peut nous permettre de ne plus jamais la voir en politique, alors je veux bien voter pour elle » s’enthousiasme un autre.

Il faut dire qu’avec plus d’une dizaine d’affaires judiciaires potentielles, l’impact de Rachida Dati sur les statistiques de l’insécurité n’est plus à prouver. L’ancienne ministre de la Culture arrive même en tête du classement des parisiens les plus visés par des chefs d’accusation en 2026, juste devant Jojo, l’exhibitionniste, aussi surnommé le « Patrick Bruel du XXe arrondissement. »

La candidate ajoute qu’elle se tient prête à se mettre à la disposition de la justice et à lui communiquer toutes les affaires qui n’ont pas été encore découvertes. « Et il y en a plus qu’on ne le croit » a-t-elle déclaré lors du débat télévisé qui l’opposait à Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou qui ont tous les deux contré la proposition en affirmant être prêts à se désister au profit de l’autre pour sceller l’union de la gauche.

Crédits photo : Thierry Nectoux via GettyImages.

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