Politique
Pour améliorer la sécurité à Paris, Rachida Dati s’engage à se rendre aux autorités si elle est élue
Rachida Dati affirme qu’en cas de victoire dimanche, elle se rendra aux autorités pour faire baisser les chiffres de l’insécurité dans la capitale.
C’est probablement la mesure la plus audacieuse de cette campagne pour les municipales à Paris. Et une annonce qui pourrait bien peser dans la balance dimanche soir, à en croire certains électeurs interrogés. « Enfin quelqu’un qui fait quelque chose pour que Paris soit une ville plus sûre » déclare un passant. « Si ça peut nous permettre de ne plus jamais la voir en politique, alors je veux bien voter pour elle » s’enthousiasme un autre.
Il faut dire qu’avec plus d’une dizaine d’affaires judiciaires potentielles, l’impact de Rachida Dati sur les statistiques de l’insécurité n’est plus à prouver. L’ancienne ministre de la Culture arrive même en tête du classement des parisiens les plus visés par des chefs d’accusation en 2026, juste devant Jojo, l’exhibitionniste, aussi surnommé le « Patrick Bruel du XXe arrondissement. »
La candidate ajoute qu’elle se tient prête à se mettre à la disposition de la justice et à lui communiquer toutes les affaires qui n’ont pas été encore découvertes. « Et il y en a plus qu’on ne le croit » a-t-elle déclaré lors du débat télévisé qui l’opposait à Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou qui ont tous les deux contré la proposition en affirmant être prêts à se désister au profit de l’autre pour sceller l’union de la gauche.
Crédits photo : Thierry Nectoux via GettyImages.
Les plus consultés
-
CultureIl y a 3 jours
Bruno Salomone lègue à sa famille 800 Jeeps Renegade
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Donald Trump « Les 170 enfants morts dans le bombardement de leur école auraient très bien pu devenir guide suprême »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Éric Zemmour rassure les Versaillais sur l’implication de sa candidate Prénom Nom
-
MediasIl y a 4 jours
Pour couvrir les municipales, Gulli recrute Matteo Duhamel, 3 ans et demi
-
PolitiqueIl y a 3 jours
Crise budgétaire – Emmanuel Macron nomme le futur porte-avions Orange Groupama Accor Hôtel Arena Red Bull Matmut
-
SportsIl y a 2 jours
Déclaré finalement vainqueur contre Benfica, l’OM se qualifie pour la finale de la Ligue des champions 1990
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Donald Trump annonce avoir abattu le successeur du prochain successeur du successeur d’Ali Khamenei