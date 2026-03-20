Pour améliorer la sécurité à Paris, Rachida Dati s’engage à se rendre aux autorités si elle est élue

C’est probablement la mesure la plus audacieuse de cette campagne pour les municipales à Paris. Et une annonce qui pourrait bien peser dans la balance dimanche soir, à en croire certains électeurs interrogés. « Enfin quelqu’un qui fait quelque chose pour que Paris soit une ville plus sûre » déclare un passant. « Si ça peut nous permettre de ne plus jamais la voir en politique, alors je veux bien voter pour elle » s’enthousiasme un autre.

Il faut dire qu’avec plus d’une dizaine d’affaires judiciaires potentielles, l’impact de Rachida Dati sur les statistiques de l’insécurité n’est plus à prouver. L’ancienne ministre de la Culture arrive même en tête du classement des parisiens les plus visés par des chefs d’accusation en 2026, juste devant Jojo, l’exhibitionniste, aussi surnommé le « Patrick Bruel du XXe arrondissement. »

La candidate ajoute qu’elle se tient prête à se mettre à la disposition de la justice et à lui communiquer toutes les affaires qui n’ont pas été encore découvertes. « Et il y en a plus qu’on ne le croit » a-t-elle déclaré lors du débat télévisé qui l’opposait à Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou qui ont tous les deux contré la proposition en affirmant être prêts à se désister au profit de l’autre pour sceller l’union de la gauche.

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