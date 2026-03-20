Politique
Christian Estrosi accepte de laver votre voiture en échange de votre vote
En difficulté face à son rival Éric Ciotti, le candidat LR multiplie les initiatives pour glaner quelques voix d’ici le deuxième tour des élections municipales.
“Chaque vote compte !” s’exclame Christian Estrosi sourire aux lèvres, tout en s’appliquant à lustrer le capot d’une berline. Alors qu’il est à peine 10 h, le candidat LR a déjà lavé 6 véhicules comme celui-ci, et il ne compte pas s’arrêter là : son opération “Un vote = une voiture propre” semble porter ses fruits auprès des Niçois.
Léo, un jeune électeur, est venu profiter de l’opportunité. “Je trouve que c’est une très bonne idée, on voit qu’il est dévoué et motivé. Si j’avais pensé à m’inscrire sur les listes électorales, j’aurais sûrement voté pour lui”. Jeannine, retraitée Niçoise, est moins convaincue. “Je suis anarchiste, je le laisse terminer le pare-choc avant de lui expliquer que les fonctions de l’État sont contre-nature”.
Pour le moment, Christian Estrosi tire un bilan très positif de l’opération, même si son premier client lui a donné un peu de fil à retordre. “Éric Ciotti est passé à l’aube pour que je nettoie son SUV. Il est resté enfermé dans sa voiture pendant tout le lavage en klaxonnant, et à la fin il a essayé de me rouler dessus” résume le maire sortant, qui reste optimiste pour le reste de la journée.
Déterminé à remporter les votes qui le séparent de sa réélection, Christian Estrosi propose également ses services de baby-sitter, réparateur de machine à laver et DJ de mariage.
Crédits photo : Samuel Dietz via Gettyimages.
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