Politique
Municipales – 92% des candidats appellent à « faire barrage » aux autres
Selon un sondage Ipsos paru au lendemain du premier tour des élections municipales, 92% des candidats invitent les électeurs à faire front commun contre leurs adversaires.
Alors que les élections municipales, dans la plupart des cas, n’ont pas encore livré leur verdict, un sondage Ipsos pour Le Parisien révèle ce matin que 92% des candidats appellent à « faire barrage » aux autres. Selon cette étude, ils seraient 61% à être favorables à un barrage aux extrêmes, 12% pour un barrage aux modérés et 8% pour un barrage au centre mou. 6% appellent également à « faire barrage » aux candidats qui boutonnent le dernier bouton de leur chemise et 5% invitent leurs concitoyens à « faire barrage » aux candidats qui emploient l’expression « faire barrage ». Si le « barrage » en question ne désigne donc pas exactement la même chose en fonction des candidats, 100% d’entre eux estiment en revanche que leurs adversaires représentent un danger pour la République.
La hantise de la défaite
« L’altérité ne passera pas », « l’enfer c’est les autres », « non aux anti-nous » : sur la toile, les messages des candidats hostiles à leurs adversaires se multiplient. Comment expliquer une telle défiance ? Selon le politologue Julien Fabre, ces candidats sont prisonniers d’une « addiction à la gagne » qui les empêche de laisser les autres gagner. Interrogé, le candidat d’une grande commune confirme, sous couvert d’anonymat : « Ce sont des défaitophobes. Nos adversaires détestent tellement perdre qu’ils sont prêts à tout pour qu’on ne gagne pas. » « Il faut faire barrage à l’extrême droite au second tour » renchérit un candidat RN d’une petite commune tandis que quelques mètres plus loin son adversaire LFI appelle à « faire barrage à l’extrême gauche ».
Ce sondage n’est pas sans rappeler celui de l’entre-deux-tours, en 2020. On apprenait alors que 88% des candidats appelaient toutes les listes à se retirer, sauf la leur.
Crédits Photo : Sébastien Courdji via Gettyimages.
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