Municipales – 92% des candidats appellent à « faire barrage » aux autres

Alors que les élections municipales, dans la plupart des cas, n’ont pas encore livré leur verdict, un sondage Ipsos pour Le Parisien révèle ce matin que 92% des candidats appellent à « faire barrage » aux autres. Selon cette étude, ils seraient 61% à être favorables à un barrage aux extrêmes, 12% pour un barrage aux modérés et 8% pour un barrage au centre mou. 6% appellent également à « faire barrage » aux candidats qui boutonnent le dernier bouton de leur chemise et 5% invitent leurs concitoyens à « faire barrage » aux candidats qui emploient l’expression « faire barrage ». Si le « barrage » en question ne désigne donc pas exactement la même chose en fonction des candidats, 100% d’entre eux estiment en revanche que leurs adversaires représentent un danger pour la République.

La hantise de la défaite

« L’altérité ne passera pas », « l’enfer c’est les autres », « non aux anti-nous » : sur la toile, les messages des candidats hostiles à leurs adversaires se multiplient. Comment expliquer une telle défiance ? Selon le politologue Julien Fabre, ces candidats sont prisonniers d’une « addiction à la gagne » qui les empêche de laisser les autres gagner. Interrogé, le candidat d’une grande commune confirme, sous couvert d’anonymat : « Ce sont des défaitophobes. Nos adversaires détestent tellement perdre qu’ils sont prêts à tout pour qu’on ne gagne pas. » « Il faut faire barrage à l’extrême droite au second tour » renchérit un candidat RN d’une petite commune tandis que quelques mètres plus loin son adversaire LFI appelle à « faire barrage à l’extrême gauche ».

Ce sondage n’est pas sans rappeler celui de l’entre-deux-tours, en 2020. On apprenait alors que 88% des candidats appelaient toutes les listes à se retirer, sauf la leur.

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