Évreux – Bon perdant, Jean Messiha offre un verre à ses six électeurs

Il y a les perdants colériques, il y a ceux qui s’enferment dans le mutisme et il y a Jean Messiha. Attablé dans un café du centre-ville d’Évreux, le haut fonctionnaire né en Égypte refait le match avec ses six électeurs qu’il a invités à boire un verre pour l’occasion. Mais d’emblée, il prévient : « Ce sera avec alcool : hors de question de se faire coloniser par les islamo-bobos et autres khmers verts ! » S’il ne s’est pas qualifié pour le second tour en étant très loin de la barre des 10%, le candidat « Reconquête » veut surtout retenir le positif : « C’est un résultat très encourageant, le contexte n’était pas évident, il y avait 8 listes, je finis quand même 7e, c’est un beau parcours ». Puis d’ajouter : « Il y a eu plus de 49% d’abstention, donc j’ai facilement le double d’électeurs. 12 disciples, c’est bien, je crois que d’autres grands de ce monde sont passés par là. »

Un choix payant

Jean Messiha en est persuadé : s’il peut se targuer d’avoir devancé la liste de Lutte ouvrière, c’est grâce à son discours « de vérité » car les gens n’en peuvent plus d’entendre « la désinformation des journalopes et des gauchiasses ». Il met aussi son relatif succès sur le compte de sa musique de campagne (utilisée sans autorisation), qui reprend le thème du jeu Ubisoft « Clair Obscur : Expédition 33 », vendu à des millions d’exemplaires dans le monde. « Ce clin d’œil à la communauté des gamers a été un franc succès » se réjouit-il devant ses six électeurs, tous âgés d’au moins 70 ans.

Déterminé à ne pas abandonner, le candidat « Reconquête » est déjà tourné vers les Municipales 2032 avec un objectif prioritaire : s’occuper de la santé de ses six électeurs pour qu’ils ne soient pas morts dans six ans.

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