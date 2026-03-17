Exit donc le Simone Veil ou le François Mitterrand : le président a tranché. Ce sera le porte-avions Orange Groupama Accor Hôtel Arena Red Bull. Selon l’Élysée, cette décision permettra de financer une partie non négligeable du cout du navire, tout en ouvrant la voie à de nouvelles formes de partenariats.

« Le porte-avions gardera bien entendu son usage militaire, mais pourra également accueillir des séminaires du groupe Orange, des événements de sports extrêmes pour la marque Red Bull ou encore le congrès annuel des assureurs pour la Matmut. » nous a fait savoir un assistant du président. Le patron de la célèbre marque d’assurance quant à lui se félicite d’avoir fait inscrire sur la coque du bateau : « Le porte-avions Matmut, il assure. »

Un Rafale Burger King en préparation

Du côté de l’armée, l’annonce suscite quelques interrogations, notamment sur la longueur du nom qui pourrait impacter les annonces radio en cas d’urgence « Ici le porte-avions Orange Groupama Accor Hôtel Arena Red Bull, demandons appui immédiat », c’est beaucoup trop long fulmine un général à la retraite. L’exécutif, à voulu rassurer en annonçant que les équipes seront formées à prononcer le nom en moins de 6 secondes,

Afin d’aller plus loin dans le partenariat public-privé, l’armée envisage également un naming pour son Rafale qui deviendrait ainsi le Rafale Burger King équipé de ses missiles de croisière Double Whopper sans allergènes.

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