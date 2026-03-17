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Politique

Nice – La tête de porc déposée devant le domicile de Christian Estrosi rejoint la liste d’Éric Ciotti

Coup de théâtre à Nice où la tête de porc déposée il y a quelques jours devant le domicile de Christian Estrosi annonce rejoindre la liste de son rival, Eric Ciotti.

Publié le

 mar 


Nous accueillons toutes les bonnes volontés, même les plus diverses” a claironné Eric Ciotti, candidat UDR qui a tenu une conférence de presse improvisée avec la tête de porc tranchée et sentant légèrement la charogne. Celle-ci a justifié ce rapprochement par “les idées novatrices et nouvelles d’Eric Ciotti et des promesses non-tenues de Christian Estrosi.”

“Il m’avait promis tellement de choses et au premier accroc il m’abandonne devant chez lui” a clamé la tête de porc qui rejoint sur la liste d’Eric Ciotti la plaque de la place Nicolas Sarkozy inaugurée par Christian Estrosi et la licence de moto de Christian Estrosi.

Crédits photo : Matthias Zomer via Pexels.

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