Politique
Nice – La tête de porc déposée devant le domicile de Christian Estrosi rejoint la liste d’Éric Ciotti
Coup de théâtre à Nice où la tête de porc déposée il y a quelques jours devant le domicile de Christian Estrosi annonce rejoindre la liste de son rival, Eric Ciotti.
“Nous accueillons toutes les bonnes volontés, même les plus diverses” a claironné Eric Ciotti, candidat UDR qui a tenu une conférence de presse improvisée avec la tête de porc tranchée et sentant légèrement la charogne. Celle-ci a justifié ce rapprochement par “les idées novatrices et nouvelles d’Eric Ciotti et des promesses non-tenues de Christian Estrosi.”
“Il m’avait promis tellement de choses et au premier accroc il m’abandonne devant chez lui” a clamé la tête de porc qui rejoint sur la liste d’Eric Ciotti la plaque de la place Nicolas Sarkozy inaugurée par Christian Estrosi et la licence de moto de Christian Estrosi.
Crédits photo : Matthias Zomer via Pexels.
Les plus consultés
-
FranceIl y a 2 semaines
En guise de représailles, Dubaï parachute 3000 influenceurs sur Téhéran
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
5 choses à savoir sur Mojtaba Khamenei, le nouveau Guide suprême d’Iran
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Iran – Emmanuel Macron menace le monde de remettre ses lunettes aviateur
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Affaire Epstein – Bill Clinton soupçonné d’avoir couché avec son épouse
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Menton – Le fils d’un ancien détenu candidat à la mairie donné largement perdant
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Donald Trump « Les 170 enfants morts dans le bombardement de leur école auraient très bien pu devenir guide suprême »
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Éric Zemmour rassure les Versaillais sur l’implication de sa candidate Prénom Nom
-
FranceIl y a 2 semaines
Sept anticyclones en garde à vue après la mort d’un cyclone