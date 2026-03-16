Politique
Municipales – Sébastien Lecornu surpris d’obtenir la majorité sans recourir au 49.3
Grosse surprise à Vernon, dans l’Eure, où la liste où le Premier ministre figure en troisième position a été élue dès le premier tour.
Pris de court à l’annonce des résultats, Sébastien Lecornu s’est tout d’abord montré sceptique, comme l’expliquent ses colistiers. “Malgré la majorité obtenue, il voulait quand même déclencher un 49.3 pour être certain que personne ne dépose une motion de censure”, glisse l’une de ses collaboratrices, qui l’a rassuré sur la validité des résultats.
Une fois la surprise passée, l’actuel Premier ministre s’est émerveillé de ce formidable outil démocratique, où les citoyens peuvent s’exprimer directement afin que leurs choix soient respectés. Totalement conquis par le dispositif, il a immédiatement proposé à Emmanuel Macron de l’appliquer lors des prochaines élections, déclarant que “le Président avait encore besoin d’être convaincu” par cette méthode novatrice à ses yeux.
Sébastien Lecornu a tenu à remercier le Maire et les électeurs pour leur confiance. Il a toutefois déclaré qu’il était prêt à démissionner en plein milieu de la nuit si les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions n’étaient plus réunies. Le Maire François Ouzilleau s’est quant à lui dit “prêt à ne pas en tenir compte, comme le veut la tradition”.
Désormais élu, Sébastien Lecornu a promis de lire au plus vite le programme du nouveau Maire et de passer à Vernon “d’ici les prochaines municipales”.
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