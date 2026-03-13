Marseille – Pour lutter contre l’abstention, chaque bureau de vote accueillera un point de deal

À Marseille, on est parfaitement conscient de l’importance du vote citoyen et le maire, Benoît Payan, est prêt à tout pour faire triompher la démocratie, notamment installer un point de deal dans chaque bureau de vote. Il justifie ainsi cette décision : « Le droit de vote est le droit reconnu aux citoyens d’exprimer leur volonté à l’occasion d’un scrutin. C’est un pilier de la démocratie, comme la liberté d’expression ou le port d’armes à Marseille. » Pour prévenir toute réticence à déposer son bulletin dans l’urne, la mairie a également annoncé que la fraude dans les transports sera autorisée. Il suffira pour chaque citoyen de rédiger une auto-attestation confirmant que le trajet emprunté sert bien à se rendre au bureau de vote le plus proche.

Un dispositif ultra-efficace

Selon nos informations, pour attirer le maximum de monde dans les urnes, chaque point de deal attenant à un bureau de vote proposera une grande variété de stupéfiants. Chaque dealer pourra également, s’il le souhaite, aider au dépouillement en échange d’une remise de peine de six mois valable jusqu’aux municipales de 2032. Enfin, pour contrer davantage l’abstention, tous les papiers jetés dans la rue ce week-end seront comptabilisés comme des bulletins blancs ou nuls.

Marseille n’est pas la seule municipalité qui prend des mesures drastiques pour lutter contre l’abstention. En effet, pour empêcher les Bordelais de partir en week-end dans leur résidence secondaire, le maire, Pierre Hurmic, a interdit l’accès au Cap Ferret pendant deux jours.