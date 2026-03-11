Emmanuel Macron menace de frapper plus fort sur ses touches de clavier si ses condamnations sur X ne suffisent pas

Si ses traditionnelles condamnations publiées sur le réseau social X ne suffisaient pas à calmer les différentes parties, le président français se dit prêt à franchir une nouvelle étape en tapant beaucoup plus fort sur les touches de son clavier. « Je n’ai peur de rien ni de personne lorsque je suis derrière mon écran » aurait déclaré le président à un proche.

Selon plusieurs témoins présents dans la salle, Emmanuel Macron aurait même effectué une démonstration en direct en frappant son clavier avec une intensité rarement observée. Un conseiller diplomatique raconte la scène : “À un moment, il a vraiment tapé très fort sur le A et la touche entrée, on s’est regardés et nous avons compris qu’on entrait dans une nouvelle phase.”

L’Élysée évoque désormais plusieurs niveaux de riposte numérique. Parmi les options étudiées : l’utilisation de majuscules dans certains mots-clés, l’ajout d’un deuxième point d’exclamation, voire d’un troisième en cas de situation extrême. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Emmanuel Macron aurait été aperçu devant son ordinateur portable, les doigts en suspension au-dessus des touches, prêt à frapper fort pour sauver le monde.

Le Gorafi lance son journal papier avec du contenu 100% inédit ! Cliquez ici pour le recevoir chez vous. C'est un must-have pour votre salon ou vos toilettes.