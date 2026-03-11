Éric Zemmour rassure les Versaillais sur l’implication de sa candidate Prénom Nom

“Au moins, les Versaillais se souviendront de notre candidate dans l’isoloir”, jubile Éric Zemmour en évoquant la bourde de sa candidate, qui a édité un tract annonçant fièrement “À la Reconquête de Nom Ville”. Un détail sans importance qui, selon lui, n’entame en rien l’engagement et l’amour de sa candidate pour Versailles. “Prénom et Nom adore cette ville, j’ai vu son projet de réaménagement des plages, c’est du très beau travail”.

Malgré l’énorme bourde de sa candidate, Éric Zemmour s’est dit totalement confiant pour le vote de dimanche, en assurant que si les Français lisaient les programmes des candidats aux municipales, il en aurait été informé bien avant.

Sous le feu des moqueries, la candidate Reconquête en question a reconnu son erreur tout en la minimisant. Sur son compte Twitter, elle évoque “une erreur de l’imprimeur, très certainement musulman d’ailleurs”, et a demandé aux électeurs de se concentrer sur son programme, qui auraient dû figurer dans l’encadré “Insérer des idées ici” au dos du flyer.



Photo : Crédits :Thierry Monasse / Contributeur