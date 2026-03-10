Municipales – Un candidat RN épinglé pour n’avoir jamais publié de post raciste sur Facebook

Jordan Bardella se serait bien passé de cette triste tradition : à quelques jours du scrutin, un candidat RN défraie à nouveau la chronique en allant à l’encontre des valeurs affichées par le Rassemblement National. “Ce candidat ne représente pas les convictions de notre parti et il a été radié sur le champ”, s’est empressé de commenter le président du Parti, affublé d’un pin’s “Touche pas à ma Génération Identitaire”.

L’homme incriminé, candidat à la mairie de Montélimar, avoue n’avoir jamais posté de montage contre les immigrés, l’Islam ou les homosexuels sur les réseaux sociaux, “par manque de temps” regrette-t-il. Pour autant, il jure partager les valeurs du Rassemblement National. Pour preuve, le candidat nous montre une vidéo d’une interview accordée à CNews où il explique la responsabilité des musulmans dans les allergies au pollen.

De son côté, le président du RN a bien du mal à gérer les casseroles de ses candidats aux municipales. “Quand c’est juste un candidat favorable au mariage pour tous ou à l’IVG, on laisse couler. Par contre le candidat auxerrois qui déclare que la lutte contre les discriminations est sa priorité, là on n’était pas prêt”, admet un proche de Jordan Bardella.

Alors que le RN lutte depuis des années pour rassurer les Français sur ses idées, le parti semble avoir bien du mal à se défaire de ses brebis galeuses.