Politique
Environ 17% des Français se déclareront candidat à l’élection présidentielle de 2027
Les déclarations de candidatures devraient continuer dans les prochains mois et s’accroître de façon exponentielle
Après Marine Tondelier, François Ruffin, Nathalie Arthaud, Edouard Philippe et bien d’autres qui se sont déjà déclarés officiellement candidats à l’élection présidentielle de 2027, de nombreuses personnes devraient continuer à se présenter dans les prochains mois d’après une étude. D’après les chercheurs, c’est “le syndrome de l’Equipe de France de football”. Dans l’étude, ils expliquent que, lorsqu’un sélectionneur a de mauvais résultats, tous les gens qui suivent le football de près ou de loin pensent qu’ils feraient mieux s’ils étaient à sa place. “Comme de nombreux Français jugent le bilan d’Emmanuel Macron catastrophique, ils veulent montrer qu’ils seraient capables de faire mieux”.
Si cette explication est la plus importante, ce n’est pas la seule selon les résultats de cette étude. “Pour 67% des candidats, l’attractivité de la rémunération du poste est un facteur qui les pousse à se présenter. Le fait de pouvoir être méprisant avec les autres Français est une motivation pour 19% d’entre eux, et enfin, pouvoir faire une vidéo avec McFly et Carlito motiverait 3% des futurs candidats.” D’après les calculs de cette étude, il y aura d’ici la fin 2026, entre 4 et 5 millions de Français qui se seront déclarés officiellement candidats. Pour 70% d’entre eux, cela se fera par un post sur Instagram, ou pour les plus à droite, sur Linkedin.
Des candidatures farfelues par le passé…
Bien évidemment, dans la multitude des candidats à l’élection présidentielle 2027, certains seront plus surprenants et même farfelus que d’autres. Mais ce ne sera pas la première fois que cela arrive, puisque, par le passé, il y a déjà eu une candidate du “Parti du plaisir” qui s’était présentée, mais aussi, plus récemment Patrick Sébastien, ce qui peut prêter à rire. Mais le plus étonnant restant la candidature de Xavier Bertrand, qui se pensait déjà président, sans se rendre compte qu’il ne serait même pas au second tour de la primaire dans son parti.
Photo : Getty Images
