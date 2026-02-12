Municipales – Jean Michel Aulas propose de remplacer la ville de Lyon par un stade de 1,4 million de places

C’est une proposition de campagne qui devrait faire grincer des dents ses concurrents dans la course aux municipales. Face aux propositions “tristes et sans relief” de son rival Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a annoncé la création d’un immense stade d’une capacité de 1.4 million de places, pour accueillir tous les habitants de la Métropole. “Les gens n’ont pas besoin d’un meilleur accès aux soins ou de repas gratuits dans les cantines. Ils ont besoin de voir Pavel Šulc mettre des grosses lucarnes tous les week-ends”, assure le candidat.

Un temps envisagé à La Duchère, le futur stade sera finalement construit au cœur de la capitale des Gaules, l’occasion de raser “les infâmes étendoirs à linge écolos de la place Bellecour installés par M. Doucet”, confirme M. Aulas. Questionné sur les problèmes de stationnement que risque de générer ce nouveau stade, le candidat aux municipales a annoncé que l’Hôtel-Dieu serait transformé en immense parking, “afin qu’il serve enfin à quelque chose. »

Accusé de conflits d’intérêts avec ce projet de stade, l’ex-Président de l’Olympique Lyonnais et actuel Vice-Président de la Fédération Française de Football se défend de mélanger politique et football. “J’ai la chance d’être bien entouré : mes conseillers Karim (Benzema) et Nabil (Fékir, ndlr) sont là pour me garantir cette neutralité« , commente le futur élu.

À un mois du premier tour, Jean-Michel Aulas promet aux Lyonnais une foule d’autres projets d’envergure, tels que l’annexion de la ville de Saint-Étienne.

Crédits : Dominique Charriau via GettyImages.