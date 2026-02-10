Politique
Natalité – Emmanuel Macron recommande aux Français d’accrocher une photo de lui au-dessus de leur lit
Afin d’encourager les jeunes couples à avoir des rapports sexuels plus fréquents et ainsi pallier la baisse de natalité au sein de l’Hexagone, le président Macron a encouragé les Français à accrocher une photo de lui au-dessus de leur lit.
“Rien ne suscite davantage le désir qu’une photo d’Emmanuel Macron en lunettes aviator” explique Bruno Roger-Petit dans un communiqué. “J’ai moi-même une photo de lui dans chaque pièce de ma maison ainsi qu’en fond d’écran de mon téléphone et dans cette vieille montre en argent” témoigne le porte-parole de l’Élysée en caressant le cliché en noir et blanc du président que renferme celle-ci.
Dans le cas où cette photo s’avèrerait insuffisante pour relancer la vie sexuelle des couples, l’Elysée a pensé à tout et envoyé à tous les Français de moins de 30 ans un ASMR du président répétant “for sure” en boucle pendant 50 minutes. Ceux qui l’écoutent jusqu’au bout auront également le droit à un message de félicitations personnalisé du président lui-même tel que : “Bravo Bruno et Nathalie, votre devoir envers la patrie est accompli”.
Ce n’est pas tout. Pour être sûrs que les femmes arrivent à procréer l’Élysée a vivement encouragé celles-ci à hurler le prénom du président à la fin du rapport. “Elles pourront ensuite voir si elles sont enceintes en urinant sur un test de grossesse à l’effigie de Donald Trump” s’enthousiasme Bruno Roger-Petit.
