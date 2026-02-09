95% des Français souhaitent que François Hollande se présente, mais uniquement au conseil syndical de son immeuble

Malgré une cote de popularité au plus bas fin 2016 (12% d’opinions favorables), François Hollande continue d’attirer la sympathie de beaucoup de nos concitoyens au point que 95% d’entre eux souhaitent qu’il se présente en 2027 au conseil syndical de son immeuble selon un sondage Ipsos paru dans Le Parisien ce matin. 66% des personnes interrogées aiment « sa bonhomie », et voudraient « le voir prendre confiance en lui après son bilan calamiteux ». 44% pensent même qu’il trouverait le moyen de « sortir une petite blague au beau milieu d’une réunion ennuyeuse. » 73% des sondés sont conscients que « ça lui a coûté de ne pas pouvoir se présenter à sa propre succession en 2017 » et verraient cette nouvelle fonction comme « un bel accomplissement » voire « une revanche sur le passé ». Selon ce même sondage, 81% des Français aimeraient également qu’il « retrouve rapidement un rôle politique » en devenant par exemple « assesseur pour les élections municipales » (32%) ou « en travaillant à l’accueil dans une mairie ». (21%).

Des réactions contrastées

Invitée à commenter ce sondage, la classe politique s’est montrée divisée. Olivier Faure s’en est réjoui, déclarant : « Cela montre que contrairement à ce que disent nos adversaires, le PS est encore une force vive qui compte dans le paysage politique français. » De son côté, Jean-Luc Mélenchon a ironisé : « Je fais amende honorable, j’avais sans doute sous-évalué ses compétences en le comparant à un capitaine de pédalo dans la tempête, je vois en réalité qu’il est promis à un brillant avenir. » Quant à Emmanuel Macron, il a préféré s’abstenir de tout commentaire, rappelant que la politique française n’était pas sa priorité et qu’il avait suffisamment à faire avec l’Ukraine, l’Iran et les États-Unis.

Ce sondage n’est pas sans rappeler un autre, paru le mois dernier. Dans celui-ci, on apprenait que 84% des Français n’étaient pas contre un retour de Nicolas Sarkozy, à condition que ce soit en prison.

Crédits : Bloomberg via GettyImages.