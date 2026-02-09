Politique
95% des Français souhaitent que François Hollande se présente, mais uniquement au conseil syndical de son immeuble
Alors que plusieurs médias présentent l’ancien président de la République comme une alternative crédible pour 2027, un sondage révèle que les Français aimeraient le voir prendre des responsabilités, mais seulement dans sa copropriété.
Malgré une cote de popularité au plus bas fin 2016 (12% d’opinions favorables), François Hollande continue d’attirer la sympathie de beaucoup de nos concitoyens au point que 95% d’entre eux souhaitent qu’il se présente en 2027 au conseil syndical de son immeuble selon un sondage Ipsos paru dans Le Parisien ce matin. 66% des personnes interrogées aiment « sa bonhomie », et voudraient « le voir prendre confiance en lui après son bilan calamiteux ». 44% pensent même qu’il trouverait le moyen de « sortir une petite blague au beau milieu d’une réunion ennuyeuse. » 73% des sondés sont conscients que « ça lui a coûté de ne pas pouvoir se présenter à sa propre succession en 2017 » et verraient cette nouvelle fonction comme « un bel accomplissement » voire « une revanche sur le passé ». Selon ce même sondage, 81% des Français aimeraient également qu’il « retrouve rapidement un rôle politique » en devenant par exemple « assesseur pour les élections municipales » (32%) ou « en travaillant à l’accueil dans une mairie ». (21%).
Des réactions contrastées
Invitée à commenter ce sondage, la classe politique s’est montrée divisée. Olivier Faure s’en est réjoui, déclarant : « Cela montre que contrairement à ce que disent nos adversaires, le PS est encore une force vive qui compte dans le paysage politique français. » De son côté, Jean-Luc Mélenchon a ironisé : « Je fais amende honorable, j’avais sans doute sous-évalué ses compétences en le comparant à un capitaine de pédalo dans la tempête, je vois en réalité qu’il est promis à un brillant avenir. » Quant à Emmanuel Macron, il a préféré s’abstenir de tout commentaire, rappelant que la politique française n’était pas sa priorité et qu’il avait suffisamment à faire avec l’Ukraine, l’Iran et les États-Unis.
Ce sondage n’est pas sans rappeler un autre, paru le mois dernier. Dans celui-ci, on apprenait que 84% des Français n’étaient pas contre un retour de Nicolas Sarkozy, à condition que ce soit en prison.
Crédits : Bloomberg via GettyImages.
Les plus consultés
-
Au delà du PériphériqueIl y a 6 jours
Toulouse – Il se présente aux urgences avec un char Leclerc dans le rectum
-
SociétéIl y a 2 semaines
Arno Klarsfeld propose de coudre un petit symbole sur la veste des OQTF
-
TransportsIl y a 2 semaines
Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Capgemini délocalise son siège social en 1942
-
TransportsIl y a 2 semaines
76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
La police de l’immigration déboulonne la Statue de la Liberté et l’expulse vers la France
-
SantéIl y a 5 jours
Pour dissuader les plus jeunes de fumer, le ministère de la Santé lance des vapoteuses goût « Jack Lang »
-
SociétéIl y a 6 jours
Un restaurant d’altitude propose un menu sans entrée, sans plat et sans dessert à 29,90 €