Municipales 2026 – Sarah Knafo propose de renommer le pont des arts “le pont des assistés”

La candidate a défendu cette promesse estimant que le pont en question était essentiellement fréquenté par “des chômeurs, des intermittents et des personnes aux RSA qui achètent des bouteilles de rosé avec l’argent des honnêtes citoyens français.” Quant aux célèbres cadenas, la candidate a déploré qu’ils soient accrochés ici alors qu’ils pourraient servir à enfermer des personnes sous OQTF.

Des propos qui ont immédiatement provoqué l’ire de plusieurs personnalités à gauche de l’échiquier politique. “Sarah Knafo dépasse les bornes” a réagi l’insoumis Louis Boyard sur X. “Le pont des arts est une institution pour tous les adeptes de diabolo et de didgeridoo et il mérite d’exister. Les cadres sup macronistes ont bien le canal Saint-Martin pour jouer au Möllky et personne ne s’en offusque.”

Des critiques qui ne semblent pas avoir découragé la candidate d’extrême droite. Hier, celle-ci est allée encore plus loin dans l’outrance en proposant de renommer la grande mosquée de Paris en “grande maison de la Babouche.”

