Commission d’enquête sur l’Audiovisuel public – Léa Salamé affirme être mauvaise sans l’influence de personne

Programmée ce mercredi, l’audition de Léa Salamé a permis d’éclaircir la polémique au sujet de sa légitimité aux commandes du JT de France 2. Une audition très attendue de la part de la journaliste qui multiplie les bourdes depuis son arrivée en septembre 2025 et soulève de nombreux doutes. “C’est la crédibilité du service public qui est en jeu » explique un député, membre de la commission, avouant préférer Laurent Delahousse, associant avec talent le sérieux, la sympathie et un brushing de qualité.

Questionnée sur la rigueur de ses méthodes journalistiques, la journaliste ne s’est pas laissée démonter. “Que celui qui sait faire la différence entre Claude Guéant et Henri Guaino me jette la première pierre.” Elle a en revanche fait amende honorable après avoir confondu Samuel Paty et Dominique Bernard, assurant qu’elle s’engageait désormais à lire la presse pour se tenir informée de l’actualité.

Interrogée ensuite sur son interview de Marion Cotillard qui avait fait couler beaucoup d’encre en septembre, Léa Salamé s’est défendue de tout voyeurisme et maintient que les Français ont le droit de savoir si leur actrice préférée mange des glaces triples pépites de chocolat directement dans le bac d’un litre en pleurant quand elle se fait larguer, concluant que “c’est aussi ça, l’information”.

Au terme de l’interrogatoire, les députés se sont dits impressionnés par le sérieux de la journaliste, affirmant que “c’est la première fois qu’on la voit maîtriser son sujet, c’est très déstabilisant”.