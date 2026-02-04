Sébastien Lecornu affirme être victime d’une dépression post-budget 2026

Après sept mois de débats interminables et de tensions entre les partis politiques, le Premier ministre a avoué avoir énormément de difficultés à gérer le retour au calme et à l’apaisement. “Toutes les nuits, je fais d’horribles cauchemars qui impliquent des motions de censure du RN ou Yaël Braun-Pivet, parfois les deux. C’est intenable”, a-t-il confié en conférence de presse ce matin avant de fondre en larmes.

Au-delà des cauchemars récurrents, le Premier ministre souffre d’un profond trouble de stress post-traumatique, qui prend la forme de crises à l’évocation de certains termes comme PIB, 49.3 ou encore taxe Zucman. Un traumatisme que son entourage constate au quotidien, à commencer par son boulanger : “Hier, il est passé avant la fermeture et on n’avait plus de pain complet : je lui ai proposé une baguette sans sel, il m’a menacé de dissoudre la boulangerie. »

Touché par la situation, François Bayrou s’est dit prêt à aider son successeur en lui livrant son secret pour ne jamais être impacté par les évènements. C’est grâce à cette méthode qu’il avoue avoir traversé de nombreuses épreuves, des emplois fictifs du MoDem à l’affaire Bétharram en passant par son incompétence avérée au poste de Premier ministre. Une méthode qui demande un peu de résilience et beaucoup de déni, selon lui.

En attendant que la méthode Bayrou fasse effet, Sébastien Lecornu tient le choc en préparant le vote du budget 2027, qui s’annonce “encore plus catastrophique que le précédent. »