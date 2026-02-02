Connect with us

Politique

Fred la marmotte annonce six semaines de Sébastien Lecornu supplémentaires

La célèbre marmotte américaine a été catégorique : Sébastien Lecornu durera six semaines de plus. Reportage.

C’était la question qui était sur toutes les lèvres, est-ce que Fred allait annoncer que Sébastien Lecornu allait durer six semaines de plus ? Ou allait-on vers un changement de Premier ministre précoce ?  Après analyses de ses réactions, les experts en ont conclu que oui, le petit animal a bien vu son ombre et que donc Sébastien Lecornu devait durer six semaines de plus. 

