Le Parti socialiste annonce avoir terminé son programme pour la campagne présidentielle de 2022

« Nous avons pris le temps de bien faire les choses, de consulter, d’écouter, de débattre, et c’est prêt », s’est félicité Olivier Faure. Ce programme se veut ambitieux, moderne et rassembleur mais surtout dans l’air du temps. Le programme comporte 86 pages, dont 40 dédiées à la nécessité de réunir la gauche. « Nous voulons marquer les esprits avec des mesures fortes et inédites en politique comme la volonté de réconcilier la France avec elle-même, remettre la justice au cœur de la justice ainsi que de mettre en place un Grenelle des Grenelles. »

L’objectif est clair pour les cadres du PS : convaincre les Français qu’il n’est jamais trop tard pour avoir un bon programme que nous n’appliquerons pas. « L’important c’est d’avoir la vision claire d’une politique floue et une feuille de route solide mais variable », conclut un responsable, visiblement ému. Un optimisme vite tempéré par l’annonce du refus d’Anne Hidalgo de porter le programme qu’elle n’avait pas pu porter pendant sa campagne en 2022, faute de l’avoir entre les mains.

Selon nos informations, le PS travaillerait désormais sur un nouveau programme encore plus ambitieux, cette fois destiné à la présidentielle de 2027 qui pourrait être dévoilé au printemps 2032.

Crédits : SOPA Images via GettyImages.