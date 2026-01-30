À combien sera rémunéré le livret A en 2026 ?

Le livret A sera rémunéré à – 2 % à partir du 1er février 2026. Concrètement, pour chaque tranche de 100 € épargnés, vous devrez vous acquitter de la somme de 2 € auprès de votre banque, prélevée chaque mois sur votre livret ou à régler directement par chèque, à l’ordre de votre banque.

Comment est calculé le taux de rémunération du livret A ?

Nous avons demandé des précisions à un banquier expert en placement financier, et nous n’avons pas compris ses explications truffées d’indexation sur l’inflation, de règle des quinzaines et de taux stabilisé. Par mesure de simplicité, nous considérerons que le taux du livret A est fixé chaque matin par Sébastien Lecornu, selon son humeur.

Quelles sont les conséquences sur les Français ?

Les 14 Français qui étaient encore en mesure d’épargner en 2026 (en comptant Bernard Arnault) vont inévitablement perdre de l’argent. Pour le reste de la population, rien ne change et leurs comptes seront bien à découvert le 18 du mois, comme à l’accoutumée.

Actuellement, quelle est la meilleure solution d’épargne ?

Selon nos études comparatives poussées et nos enquêtes auprès des meilleurs conseillers financiers, la meilleure option pour épargner en 2026 consiste à placer tous ses revenus dans une petite boîte et à l’enterrer à un endroit connu de vous seul, tel un pirate.

Le taux du livret A va-t-il repartir à la hausse au cours de l’année ?

C’est possible, puisque ce taux est indexé sur l’inflation et les taux d’intérêt constatés sur les marchés financiers. Pour autant, la situation financière, géopolitique et sociale de ce début d’année 2026 nous laisse plutôt imaginer un scénario de 3e Guerre Mondiale assorti d’un krach financier monumental. Prudence, donc.