Politique
Pour ne pas être reconnu, Sébastien Lecornu contraint de se déplacer à visage découvert
Revers des postes à responsabilité, Sébastien Lecornu avoue devoir désormais se déplacer à visage découvert depuis qu’il est devenu le Premier ministre de la France.
C’est totalement incognito, vêtu uniquement d’un costume cintré, d’une montre de luxe et du visage de Sébastien Lecornu, que nous retrouvons Sébastien Lecornu en plein cœur de la gare Montparnasse. À peine 40 minutes après s’être assis à côté de lui, un individu l’alpague. “Excusez-moi, je ne vous ai pas déjà vu quelque part ?” demande-t-il. “Je ne crois pas non” répond Sébastien en se redressant de toute sa hauteur pour bien faire voir son visage. “C’est bien ce qui me semblait” répond aussitôt l’individu, soulagé, avant de repartir au pas de course pour acheter des pains au lait.
Un échange sous haute tension de près de six secondes que Sébastien Lecornu nous avoue vivre au quotidien depuis sa nomination au poste de Premier ministre. “C’est le prix de la notoriété” nous confie-t-il, en faisant bien attention d’être vu pour ne pas attirer l’attention. “Avant, on me confondait avec un cadre de la SNCF ou un type du service client de Bouygues Telecom. Aujourd’hui, les gens hésitent : ils savent qu’ils ont déjà vu ma tête, mais ils sont incapables de se rappeler où. C’est aussi ça le revers de la célébrité” poursuit-il, avant de se cacher précipitamment derrière un masque de Sébastien Lecornu.
Une nouvelle vie stressante pour l’ex Premier ministre qui, avant de partir, nous confie une ultime technique pour ne pas risquer de se faire reconnaître : ne jamais rester plus de 27 jours au même endroit.
