Après “retour de l’être aimé”, les marabouts vont inclure dans leur annonce “départ de Lecornu”

Sur les petites annonces collées dans le métro, on peut désormais lire des textes tels que : “Professeur Cissé, excellent vaudou guérisseur, assure le retour de l’être aimé, soigne tout type de maladies, désenvoûte les cartes SIM, répare les problèmes érectiles, redresse les sexes tordus, garantit le départ du Premier Ministre et la constitution d’un nouveau gouvernement”

Une diversification de l’offre saluée par les fidèles. “Je commençais à trouver les services deMaître Fernandez, “grand génie et sorcier hors pair” un peu limités” explique Théo, un habitué de Château-Rouge. “Mais récemment il a ajouté dissolution du gouvernement, démission du président de la République et arrivée d’un Premier ministre issu du Parti Socialiste au pouvoir, je vais enfin en avoir pour mon argent” se réjouit le jeune homme.

Si ces promesses séduisent un nombre croissant de Français, les marabouts n’en ont pas fini avec les rumeurs de charlatanerie autour de leur profession puisque, pour rappel, le dernier à avoir exaucé le souhait “départ de Lecornu” a ensuite vu le Premier ministre revenir en fonction seulement trois jours plus tard.