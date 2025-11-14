Politique
Sécurité sociale – Le gouvernement limite le nombre de cancers à un par personne
Les députés ont voté le déremboursement des chimiothérapies pour les patients souffrant d’un deuxième cancer ou plus.
Toutes les économies sont bonnes à prendre pour valider le budget 2026, y compris sur le budget de la Santé. Comme l’explique la Ministre de la Santé, Stéphanie Rist “le cancer est une épreuve terrible dans une vie et les soins des malades seront toujours remboursés, mais pour un seul cancer”.
En cas de rechute, ou si une personne souffre d’un deuxième cancer au cours de sa vie, les médicaments ainsi que les séances de chimiothérapie ne seront plus pris en charge par la Sécurité Sociale. D’autres solutions sont proposées aux Français, comme adopter une meilleure hygiène de vie ou encore s’en prendre à ses aïeux pour leur avoir légué un système immunitaire défaillant.
La ministre de la Santé rappelle que les patients pourront toujours avoir recours à l’acupuncture et à l’homéopathie pour se soigner, deux méthodes prises en charge par certaines mutuelles. Soucieux du bien-être de tous, le gouvernement a également mis en place un numéro vert pour aider les patients à mieux vivre leur maladie.
