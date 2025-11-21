Politique
Le livre de Nicolas Sarkozy sera offert pour l’achat de six yaourts
La sortie du prochain livre de Nicolas Sarkozy est à peine annoncée que les offres promotionnelles commencent déjà à fleurir dans les librairies et les enseignes de la grande distribution.
Rédigé par l’ancien chef de l’État lors de son incarcération de trois semaines à la prison de la santé, Le Journal d’un prisonnier sera disponible dès le 10 décembre dans toutes les librairies, mais aussi dans les rayons produits laitiers de plusieurs enseignes de la grande distribution qui proposeront une offre promotionnelle défiant toute concurrence : six yaourts achetés, le livre de Nicolas Sarkozy offert (panachage autorisé).
Une stratégie commerciale qui interroge, puisque le livre de Nicolas Sarkozy sera également consultable partout en France au comptoir de plusieurs bars à yaourt. « Il a su mettre nos produits à l’honneur, c’est normal qu’on lui rende la pareille » déclare le fondateur de l’enseigne Yogurt Factory.
Tout indique que Le Journal d’un prisonnier s’invitera dans les repas des Français. La maison d’édition Fayard annonce, de son côté, que l’ouvrage sera également disponible au rayon jus de fruits frais, grâce à un partenariat inédit avec la marque de jus Innocent.
