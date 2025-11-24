Le dernier Français à avoir connu le pays avec un budget s’est éteint hier à 87 ans

Selon nos sources, Patrick Ferrier aurait préféré passer ses dernières années loin des projecteurs, entouré de sa famille et de quelques amis proches. “Patrick a combattu l’absence de budget dans la plus grande discrétion. Il a cru jusqu’au bout qu’une proposition serait votée à l’Assemblée. Nous saluons aujourd’hui son courage, sa résilience et son formidable optimisme” déclarent sa femme et ses enfants dans un communiqué.

Né dans une famille de la classe moyenne à Fréjus, d’une mère institutrice et d’un père commercial dans les assurances, Patrick Ferrier est devenu rapidement un symbole de la France d’avant, celle qui était encore dotée d’un budget. “Il avait toujours des histoires folles à nous raconter, sur comment on allouait les budgets par département, comment on les priorisait… Aujourd’hui on est tous un peu orphelins” commente Philippe, un voisin.

Emmanuel Macron a salué le départ d’un “vrai Français, curieux, espiègle, toujours ouvert d’esprit”. Ses obsèques auront lieu dans la plus grande intimité le 29 novembre à 10h au cimetière communal de Bormes-Les-Mimosas.