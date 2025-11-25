LR propose un grand plan de restauration des prisons pour préparer la prochaine incarcération de Nicolas Sarkozy

« Cela fait trop longtemps que les prisons sont laissées à l’abandon. Je ne permettrai plus qu’on traite les coupables et Nicolas Sarkozy avec si peu de dignité. » C’est par ces mots forts que le président des LR, Bruno Retailleau, a manifesté son intention de préparer un grand plan de restauration des prisons lors d’une conférence de presse organisée pour l’occasion. Il a répété sa volonté de privilégier dans un premier temps les Loges VIP qui devront être chaque jour approvisionnées en petits fours à volonté et être équipées d’un téléviseur géant de 98 pouces avec abonnement à Ligue1+ pour les matchs du PSG. Quant aux activités des détenus VIP, là encore les LR n’entendent pas transiger et proposent un footing au parc de la folie Saint James à Neuilly, des autorisations de sortie pour donner des conférences à 300 000 euros, des excursions au Cap Nègre et enfin des week-ends de réinsertion progressive dans la société à la Villa Madrid ou sur le yacht de Vincent Bolloré.

« Compter sur le ruissellement du bien-être »

Si pour le moment rien n’a été prévu pour les détenus lambda, Bruno Retailleau a promis plusieurs mesures symboliques : « Les autres détenus ne seront pas laissés de côté et nous comptons instaurer, à horizon 2030, un rab de lentilles tous les premiers jeudis du mois. » A ceux qui estiment que ce n’est pas suffisant, il rappelle qu’il ne faut pas se fier aux apparences et « compter sur le ruissellement du bien-être. Si l’élite se sent bien, ça rejaillira sur tous les autres détenus. » Pour que les efforts consentis du point de vue du budget n’affectent pas trop la dette, Bruno Retailleau a par ailleurs annoncé que les mesures seront testées sur un temps réduit et prendront fin « dès la prochaine sortie de prison de l’ancien président. »