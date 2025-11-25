Politique
LR propose un grand plan de restauration des prisons pour préparer la prochaine incarcération de Nicolas Sarkozy
Les Républicains ont fait savoir, par la voix de Bruno Retailleau, qu’ils planchaient sur un grand projet visant à refonder l’univers carcéral. L’objectif : permettre à l’ancien président de passer un deuxième séjour plus confortable.
« Cela fait trop longtemps que les prisons sont laissées à l’abandon. Je ne permettrai plus qu’on traite les coupables et Nicolas Sarkozy avec si peu de dignité. » C’est par ces mots forts que le président des LR, Bruno Retailleau, a manifesté son intention de préparer un grand plan de restauration des prisons lors d’une conférence de presse organisée pour l’occasion. Il a répété sa volonté de privilégier dans un premier temps les Loges VIP qui devront être chaque jour approvisionnées en petits fours à volonté et être équipées d’un téléviseur géant de 98 pouces avec abonnement à Ligue1+ pour les matchs du PSG. Quant aux activités des détenus VIP, là encore les LR n’entendent pas transiger et proposent un footing au parc de la folie Saint James à Neuilly, des autorisations de sortie pour donner des conférences à 300 000 euros, des excursions au Cap Nègre et enfin des week-ends de réinsertion progressive dans la société à la Villa Madrid ou sur le yacht de Vincent Bolloré.
« Compter sur le ruissellement du bien-être »
Si pour le moment rien n’a été prévu pour les détenus lambda, Bruno Retailleau a promis plusieurs mesures symboliques : « Les autres détenus ne seront pas laissés de côté et nous comptons instaurer, à horizon 2030, un rab de lentilles tous les premiers jeudis du mois. » A ceux qui estiment que ce n’est pas suffisant, il rappelle qu’il ne faut pas se fier aux apparences et « compter sur le ruissellement du bien-être. Si l’élite se sent bien, ça rejaillira sur tous les autres détenus. » Pour que les efforts consentis du point de vue du budget n’affectent pas trop la dette, Bruno Retailleau a par ailleurs annoncé que les mesures seront testées sur un temps réduit et prendront fin « dès la prochaine sortie de prison de l’ancien président. »
Les plus consultés
-
GoraFoodIl y a 1 semaine
Jésus parvient à transformer le Beaujolais Nouveau en vin
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Le livre de Nicolas Sarkozy sera offert pour l’achat de six yaourts
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Sécurité sociale – Le gouvernement limite le nombre de cancers à un par personne
-
SociétéIl y a 2 semaines
Shein assure que les vêtements vendus en boutique sont aussi médiocres que sur le site
-
SociétéIl y a 6 jours
Rouen – Arrestation du premier pull de Noël de l’année
-
SociétéIl y a 5 jours
Qui est Sylvain, ce voisin du 4e qui fait des travaux depuis 2012 ?
-
Monde LibreIl y a 4 jours
La COP 30 se conclut en beauté avec un spectacle de Monster Trucks
-
CultureIl y a 7 jours
Après ses propos polémiques, Pierre-Emmanuel Barré condamné à écouter trois chroniques de Sophia Aram