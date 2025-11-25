Trop souvent raillée depuis plusieurs semaines, la sécurité du Louvre sera donc renforcée dès lundi prochain grâce à l’instauration d’un antivol géant qui fera le tour du musée et qui devrait, selon Rachida Dati, « calmer définitivement les ardeurs des cambrioleurs ». Pour éviter toute mauvaise surprise, la ministre précise que l’antivol en question sera équipé d’un « code à deux chiffres très compliqué » ainsi que d’un « cadenas de casier 32 mm très résistant ». Et ce n’est pas tout puisque la présidente du Louvre en personne fera le guet près de la porte d’entrée toutes les deux heures et que le téléphone portable de la ministre sera scotché en hauteur dans un endroit stratégique pour surveiller toutes les allées et venues suspectes.

Nouvelle polémique

Avec un tel dispositif, on pourrait penser que la sécurité du Louvre sera enfin à l’abri des critiques. Pourtant, plusieurs responsables politiques n’ont pas hésité à s’en prendre au modèle 100% écolo de l’antivol, entièrement confectionné à partir de lin, d’ouate de cellulose et de laine de chanvre, qui ne résisterait pas selon eux à « un simple coup de ciseaux ». La présidente du Louvre a répondu à ces accusations, assurant que sa couleur rouge vif était « très dissuasive » et rappelant que le moindre contact avec l’antivol déclenche la diffusion d’une chanson de Vianney.

Enfin, elle s’est engagée également à entourer, d’ici quelques mois, les œuvres les plus précieuses de rubans hachurés pour dissuader les voleurs.