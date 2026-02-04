Après l’alerte de l’Anses sur le vapotage, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist a annoncé que son ministère allait agir en lançant une cigarette électronique “goût Jack Lang”. “Avec un tel goût, il est certain que les plus jeunes vont se détourner de la vapoteuse. Je tiens à souligner que rien n’aurait été possible sans l’aide de la clinique des Champs Elysée qui nous a donné des extraits d’ADN du président de l’Institut du monde arabe”.

Une source proche du ministère de la justice nous confie que pour que le goût soit identique à celui de Jack Lang, le ministère a fait goûter des échantillons à plusieurs centaines de marocains ayant connus l’ancien ministre : “Au Maroc, 4 jeunes sur 5 connaissent le goût de Jack Lang. Ils en font même des bougies parfumées” (retrouvées dans la résidence de Jeffrey Epstein, NDLR)

Le gouvernement mise beaucoup dans ces vapoteuses dissuasives, au point d’imaginer de nouveaux goûts, comme nous l’a confié Stéphanie Rist. “Des liquide goût Morandini et goût Abbé Pierre sont déjà en préparation dans nos laboratoires. J’ai bon espoir que grâce à ça, les plus jeunes comprendront enfin que le tabac, c’est tabou.”

Crédits : Stéphane Cardinale-Corbis via GettyImages.