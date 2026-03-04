Menton – Le fils d’un ancien détenu candidat à la mairie donné largement perdant

Il est parfois difficile d’être un “fils de”, notamment lorsqu’on est fils d’ex-détenu. C’est le triste sort qu’est en train de vivre un candidat dont le père qui a déjà été condamné à de la prison, et qui porte un bracelet électronique, est encore impliqué dans plusieurs affaires en attente de jugement. Un passif lourd à porter pour ce nouveau venu en politique qui ne cache pas sa frustration. “C’est certain que c’est à cause de cela que je suis seulement donné 4e dans les sondages des élections municipales. Je pense que les gens m’associent aux crimes de mon père, mais je ne suis pas responsable de ce qu’il a fait.”

Interrogés, les habitants de Menton reconnaissent que le nom de famille du candidat crédité de seulement 16% d’intentions de vote peut être une explication à sa prochaine déroute. “Il n’a jamais fait de politique, il est masculiniste, il est prétentieux, il est…” déclare une habitante que nous avons dû interrompre, faute de temps, tant la liste était longue. “Il ne connaît pas notre ville. Les rares fois où il en parle, c’est pour demander en riant, si ce n’était pas un des frères Bogdanoff qui était maire de Menton. Généralement il explique sa blague en faisant un mime de menton démesurément long” rapporte un autre habitant.

Un échec de plus

Si les élections municipales de Menton semblent très mal engagées pour ce candidat, il ne s’agirait malheureusement pas de son seul échec. En effet, il avait également sorti un livre il y a quelques mois, qui n’avait été vendu qu’à 2000 exemplaires environ. Le candidat justifiait son échec en prétextant un “nom d’origine étrangère” et en qualifiant la France de “pays raciste”. Autre son de cloche, les critiques littéraires estiment pour leur part que l’échec du livre serait lié au fait qu’il soit “terriblement mal écrit et dénué d’intérêt. »