Politique
Iran – Emmanuel Macron menace le monde de remettre ses lunettes aviateur
C’est le ton grave et la mine fermée que le président a pris la parole ce matin lors de la cellule de crise réunie à l’Élysée.
Un proche du président nous raconte la scène : “Tout le monde attendait des mesures militaires fortes et une fermeté assumée devant la gravité de la situation au Proche-Orient, mais nous ne pensions pas qu’il allait en arriver jusque-là.”
En effet, le président a directement menacé le monde de remettre ses lunettes aviateur pour une durée indéterminée si les agressions des uns et des autres ne s’arrêtaient pas immédiatement.
Selon plusieurs sources concordantes, le chef de l’État aurait même ouvert un tiroir du bureau présidentiel pour en sortir l’étui rigide siglé République Française, provoquant un silence immédiat dans la salle. “À ce moment-là, même les conseillers défense ont blêmi”, confie un témoin. D’après l’Élysée, ces lunettes, déjà utilisées lors de précédentes séquences de tension internationale constituent un outil de dissuasion massif, juste avant l’arme atomique.
“il est prêt à les dégainer à n’importe quel moment”
Du côté de la communauté internationale, la réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs pays auraient demandé si la menace incluait également le retroussage de manches de chemise, et un plan d’Emmanuel Macron marchant au ralenti entre deux Rafales.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le président aurait reposé l’étui sur son bureau, tout en laissant dépasser légèrement une branche des lunettes, “pour montrer qu’il était prêt à dégainer à n’importe quel moment”.
Photo Crédits :Remon Haazen / Contributeur
Les plus consultés
-
MagazineIl y a 2 semaines
Gorafi Magazine : Chute de l’Empire romain : la piste LFI
-
FranceIl y a 23 heures
En guise de représailles, Dubaï parachute 3000 influenceurs sur Téhéran
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Municipales – À Rennes, une canette de 8.6 arrive en tête des sondages
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Jean-Luc Mélenchon : « Nous n’avons rien à voir avec La France insoumise »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Pour préciser sa pensée, Martine Vassal annonce la sortie d’un livre intitulé “Mon combat”
-
SportsIl y a 2 semaines
Milan-Cortina 2026 – Après avoir atteint 88 miles à l’heure, une équipe de bobsleigh se retrouve en 1955
-
SciencesIl y a 2 semaines
Des scientifiques découvrent que la violence aurait été inventée avant les jeux vidéos
-
SociétéIl y a 6 jours
Salon de l’agriculture – Un visiteur retrouvé sobre après 11h30