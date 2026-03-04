Iran – Emmanuel Macron menace le monde de remettre ses lunettes aviateur

Un proche du président nous raconte la scène : “Tout le monde attendait des mesures militaires fortes et une fermeté assumée devant la gravité de la situation au Proche-Orient, mais nous ne pensions pas qu’il allait en arriver jusque-là.”

En effet, le président a directement menacé le monde de remettre ses lunettes aviateur pour une durée indéterminée si les agressions des uns et des autres ne s’arrêtaient pas immédiatement.

Selon plusieurs sources concordantes, le chef de l’État aurait même ouvert un tiroir du bureau présidentiel pour en sortir l’étui rigide siglé République Française, provoquant un silence immédiat dans la salle. “À ce moment-là, même les conseillers défense ont blêmi”, confie un témoin. D’après l’Élysée, ces lunettes, déjà utilisées lors de précédentes séquences de tension internationale constituent un outil de dissuasion massif, juste avant l’arme atomique.

“il est prêt à les dégainer à n’importe quel moment”

Du côté de la communauté internationale, la réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs pays auraient demandé si la menace incluait également le retroussage de manches de chemise, et un plan d’Emmanuel Macron marchant au ralenti entre deux Rafales.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le président aurait reposé l’étui sur son bureau, tout en laissant dépasser légèrement une branche des lunettes, “pour montrer qu’il était prêt à dégainer à n’importe quel moment”.

Photo Crédits :Remon Haazen / Contributeur