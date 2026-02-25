Face à la douceur des températures, le gouvernement annonce l’activation du Plan Grand Tiède

Avec des températures pouvant atteindre ce mardi 12, 13 voire 14 dans certaines régions, le gouvernement a choisi d’activer en urgence le Plan Grand Tiède permettant de protéger les personnes les plus vulnérables. “En France, ce sont plus de 600 000 sans-abris qui vont devoir affronter cette vague de températures mornes, douces et tempérées” a déclaré, inquiet, le ministre du logement Vincent Jeanbrun. “L’activation du Plan Grand Tiède devrait leur permettre de souffler un peu en attendant que ces dernières descendent enfin pour de bon en dessous des normales saisonnières” a-t-il poursuivi en croisant vigoureusement les doigts.

Durant cette veille saisonnière, les équipes de maraudes seront renforcées afin de distribuer des mitaines en lin et de l’eau à température ambiante à tous les sans-abris. Chaque bénévole se chargera également de les réchauffer moyennement en leur frottant les épaules pendant 10 secondes et en leur montrant des images d’éléments chauds comme un appareil à raclette, un incendie en Dordogne ou le sexe de Jack Lang. Enfin, le 115 initialement réservé au SAMU Social cédera sa place à une boîte vocale expliquant 24h/24, 7j/7 et étape par étape comment fermer 1 bouton.

Une mesure qui devrait durer jusqu’à jeudi 16h avant la réactivation du “Plan Patate Chaude” consistant à refourguer la question du problème des logements au gouvernement d’après.

Crédits : Boom Photography via Pexels.